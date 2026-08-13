Silicon Laboratories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Silicon Laboratories hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Silicon Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.670 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228.2 Millionen USD – ein Plus von 18.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silicon Laboratories 192.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch