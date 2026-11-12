Silicon Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silicon Laboratories hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Silicon Laboratories hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.300 USD je Aktie gewesen.

Silicon Laboratories hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250.9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch