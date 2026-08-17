Silexion Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Silexion Therapeutics liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silexion Therapeutics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Silexion Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5.17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -43.200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch