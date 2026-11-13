Silergy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Silergy lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Silergy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.33 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.76 TWD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Silergy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52.41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.26 Milliarden TWD im Vergleich zu 4.76 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch