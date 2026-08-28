Silergy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Silergy lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Silergy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.05 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.63 TWD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 6.00 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Silergy 4.56 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch