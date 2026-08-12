Silence Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Silence Therapeutics lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silence Therapeutics -0.190 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch