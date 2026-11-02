SIL Investments verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SIL Investments liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SIL Investments die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 27.14 INR gegenüber 18.44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.3 Millionen INR – ein Plus von 36.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SIL Investments 289.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch