Sikarin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sikarin hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0.09 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.090 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Mit einem Umsatz von 1.51 Milliarden THB, gegenüber 1.55 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch