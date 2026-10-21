Sika übernimmt Klebstoffsparte von Resonac in Asien - Aktie im Plus

Die Sparte entwickelt, produziert und vertreibt Klebstoffe vor allem für Automobilkunden in Asien. Der Abschluss der Transaktion wird Mitte 2027 erwartet, wie Sika am Mittwoch bekanntgab.

Mit der Übernahme will der Bauchemiehersteller den Zugang zu wichtigen Zulieferern japanischer Autohersteller ausbauen und das Angebot im Bereich Fahrzeuginnenraum erweitern. Sika übernimmt mit dem Deal drei Werke in Japan, China und Taiwan.

Die übernommene Sparte ist vor allem bei der Verklebung von Innenraumkomponenten für die Autoindustrie tätig. In Taiwan erwartet der Bauchemiekonzern zudem zusätzliche Chancen im Geschäft mit Batterielösungen.

Sika ist in 103 Ländern tätig und betreibt mehr als 400 Fabriken. Der Umsatz lag 2025 bei 11,2 Milliarden Franken.

Die Sika-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,62 Prozent im Plus bei 185,65 Franken.

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Baar (awp)