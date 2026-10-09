Sika übernimmt britischen Landschaftsbaulieferanten

Baar (awp) - Der Bauchemiekonzern Sika übernimmt die britische Azpects Group und baut damit sein Geschäft im Landschaftsbau aus. Azpects stellt polymere Pflasterfugenmörtel und ergänzende Produkte für Terrassen, Wege und Einfahrten her.

Mit der Übernahme will das Unternehmen Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen und seine Vertriebskanäle in Grossbritannien erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem erwartet Sika Vorteile in Produktion und Logistik.

Angaben zum Kaufpreis machte der Konzern nicht. Es handle sich um eine der mehreren jährlichen kleineren Akquisitionen, die Teil der Strategie von Sika seien, sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Azpects wurde 2009 in Ipswich, einer Stadt im Osten Englands, gegründet. Laut Geschäftsbericht machte das Unternehmen im Geschäftsjahr per Ende Juni 2025 einen Umsatz von 16,5 Millionen Pfund und beschäftigte 38 Mitarbeitende.

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