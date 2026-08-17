Sika Interplant Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sika Interplant Systems präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 3.96 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika Interplant Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 4.88 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 680.1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 428.6 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch