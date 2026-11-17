Sika Interplant Systems hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sika Interplant Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.22 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Sika Interplant Systems mit einem Umsatz von insgesamt 463.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10.08 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch