Sika-GV genehmigt Erhöhung von bedingtem Kapital - Schwedin für VR vorgeschlagen

Konkret wurde das bestehende bedingte Kapitals von derzeit 155'893,20 Franken auf 187'893,20 Franken aufgestockt, wie der Bauchemiekonzern am Dienstagabend nach der GV mitteilte.

Die Zahl der Namenaktien steigt damit von 15'589'320 auf 18'789'320 Namenaktien. Die a.o. GV hatte wegen Corona ohne Aktionäre stattgefunden. Diese konnten nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abstimmen.

Des weiteren schlägt Sika vor, die Schwedin Gordana Landen an der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 12. April 2022 in den Verwaltungsrat zu wählen. Landen hat einen Bachelor-Abschluss in Human Resource Development und Labour Relations. 2019 stiess sie zur Adecco-Gruppe, wo sie ab Januar 2019 als Mitglied der Geschäftsleistung tätig war, wie Sika weiter schrieb.

Zug (awp)