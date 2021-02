Sika erweitert Produktportfolio für Schwedens Bergbauindustrie

Der Bauzulieferer Sika hat seine Produktion von Zusatzstoffen für Spritzbeton in einem schwedischen Werk auf die neueste Technologie umgestellt und ausgebaut.

Hauptabnehmer für die sogenannten Erstarrungsbeschleuniger des Werks in Spånga bei Stockholm sei die Bergbauindustrie, teilte Sika am Mittwoch mit. Dort sei in der Anwendung von Spritzbeton höchste Sicherheit wichtig.

Die langfristigen Aussichten der schwedischen Bauwirtschaft seien positiv, erklärte Sika. Sie dürfte bereits in diesem Jahr wieder um 3,4 Prozent wachsen. Wachstumspotential über Schweden hinaus orte Sika zudem bei Minenprojekten in Finnland sowie bei Tunnelbauprojekten in Norwegen und auf Island.

ra/hr

Baar (awp)