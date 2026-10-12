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12.10.2026 18:09:36
Sika ernennt Till Leisner zum Kommunikations- und IR-Chef
Baar (awp) - Sika hat Till Leisner zum neuen Head Corporate Communications und Investor Relations ernannt. Er tritt die Stelle per 1. November 2026 an und folgt auf Dominik Slappnig, der nach 16 Jahren beim Bauchemie- und Klebstoffhersteller zurücktritt.
Leisner wird am Hauptsitz in Baar tätig sein und direkt an CEO Thomas Hasler berichten, teilte Sika am Montag nach Börsenschluss mit. Er verfüge über knapp 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Finanzen. Zuletzt war er bei DKSH als Head of Investor und Media Relations sowie Sustainability tätig.
Der scheidende Slappnig ist seit 2010 für Sika tätig und hat gemäss CEO Hasler die Marke und Reputation des Unternehmens wesentlich mitgeprägt.
ra/mk
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