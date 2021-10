Sika bleibt trotz Engpässen bei Rohmaterialien auf schnellem Wachstumskurs - Sika-Aktie verliert

Trotz Engpässen bei der Beschaffung von Rohmaterialien blieb das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres auf seinem Wachstumskurs und konnte den Reingewinn zum Vorjahr um gut einen Drittel steigern. Entsprechend hält das Management am Ausblick für das Gesamtjahr fest.

Der Umsatz kletterte nach neun Monaten um 18,2 Prozent auf den neuen Höchstwert von 6,86 Milliarden Franken, wie Sika in der Nacht auf Freitag mitteilte. Der Akquisitionseffekt betrug dabei 1,3 Prozent. Für die Berichtsperiode ergab dies ein organisches Wachstum von 16,8 Prozent. Gegenüber der Vergleichsperiode von 2019 habe das organische Wachstum 10,2 Prozent betragen, so Sika.

Reingewinn bei 765 Millionen

Das Unternehmen bekam allerdings die stark gestiegenen Kosten für Rohmaterialien zu spüren. Diese führten zu einer tieferen Bruttomarge von 52,6 Prozent nach 54,6 Prozent im Vorjahr.

Gleichzeitig habe man dank hohen Volumen, Preiserhöhungen und Effizienzsteigerungen auch Skaleneffekte erzielen können. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte um fast einen Drittel auf einen neuen Rekordwert von 1'054,0 Millionen Franken. Unter dem Strich erzielte Sika ein Reingewinn von 765,1 Millionen Franken, was einem Anstieg um 36,3 Prozent entsprach.

Die Corona-Pandemie habe zwar weiterhin starke Auswirkungen auf den Geschäftsgang in allen Regionen. Erneute Lockdowns in Teilen Asiens hätten Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten, so Sika. Das Unternehmen konnte aber in allen Regionen Marktanteile gewinnen - zu verdanken sei dies starken Marktstellung und innovativen Produkten, heisst es in der Mitteilung.

Ziele bestätigt

Für das laufende Jahr rechnet Sika weiterhin mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 13 bis 17 Prozent. Der Betriebsgewinn EBIT soll überproportional zum Umsatz steigen und die Marge erstmals 15 Prozent erreichen, dies trotz anspruchsvoller Rohstoffpreisentwicklung und Engpässen in den Lieferketten.

Das Unternehmen bestätigte gleichzeitig die mittelfristigen Ziele der "Strategie 2023". Gemäss dieser soll der Umsatz jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen und die EBIT-Marge im Bereich von 15 bis 18 Prozent liegen.

Neue Innovationschefin

Wie Sika weiter mitteilte, wird Patricia Heidtman neu als "Chief Innovation and Sustainability Officer" in der Konzernleitung Einsitz nehmen. Heidtmann ist seit 1998 bei Sika, wo sie zuletzt die Funktion der "Core Technology Head for Thermoplastic Systems" ausfüllte.

Heidtmann löst in der Konzernleitung Frank Hoefflin ab. Dieser tritt die neu geschaffene Position eines "Head Operations, Quality and EHS" an. Er werde in seiner neuen Rolle direkt an den CEO berichten.

Sika-Aktien tendieren nach Neunmonatszahlen zur Schwäche

Die Aktien des Bauchemiespezialisten Sika geben am Freitag im frühen Geschäft etwas nach. Mit den am Vorabend vorgelegten Neunmonatszahlen hat das Unternehmen mehr oder weniger eine Punktlandung hingelegt, wobei die Gewinnzahlen minimal unter dem AWP-Konsens zu liegen kamen. In Marktkreisen sind die ersten Reaktionen tendenziell positiv, allerdings ist die Aktie im Anschluss an den Investorentag von Anfang Oktober über eine Woche gut gelaufen und deshalb zuletzt nach oben an Grenzen gestossen.

Für einen neuerlichen Anstieg des Papieres hätte es wohl eine positive Überraschung gebraucht, welche nun aber aufgrund der hohen Rohmaterialpreise ausgeblieben ist. Der Fokus der Analysten liegt denn auch mehrheitlich auf den Rohstoffkosten.

Bis um 09.20 Uhr geben Sika bei einigermassen volatilem Verlauf 0,7 Prozent auf 310,80 Franken nach. Die Aktie hat aber seit Ende 2020 noch immer beinahe 30 Prozent zugelegt und gehört damit zu den Top-Werten bei den Blue Chips. Der Gesamtmarkt (SMI) steht Prozent 0,02 Prozent tiefer.

Nach den positiven Aussagen am Capital Markets Day von vor erst zwei Wochen seien die knapp unter den Erwartungen liegenden Gewinnziffern eine negative Überraschung, heisst es in einem Kommentar von Baader Helvea. Allerdings sollte dies lediglich ein "Timing-Problem" im Zusammenhang mit den hohen Rohmaterialkosten sein. Die Frage lautet, wie rasch diese höheren Preise an die Kunden weitergegeben werden können. Der Broker sieht Sika als Investition unverändert positiv, rechnet aber für den Berichtstag mit einer negativen Marktreaktion.

Für die Zürcher Kantonalbank hat Sika "wie erwartet erfreuliche Zahlen" vorgelegt. Die Rohstoffpreissituation dürfte jedoch anspruchsvoll bleiben, wie sie in einer Einschätzung schreibt. Aufgrund der guten Auslastung des Produktions- und Vertriebsnetzwerks sowie innovativer Produkte und guter Kostenkontrolle dürfte Sika die Rohstoffkosten aber gut absorbieren können. Die Staatsbank wertet das Ergebnis insgesamt neutral.

Etwas zurückhaltender zeigt sich die Bank Vontobel, welche das Ergebnis als "in line" mit den Erwartungen bezeichnet. Das Problem mit der Knappheit an Materialien sei aber wohl noch grösser als gedacht. Sika bleibe aber auf dem Weg, im laufenden Jahr ein neues Rekordergebnis zu erreichen. Vontobel bekräftigt in diesem Zusammenhang die Empfehlung "Buy", ebenso wie die ZKB das Rating "Übergewichten" unverändert lässt.

Baar / Zürich (awp)