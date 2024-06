Sika baut Präsenz in China aus

Über das Werk in Liaoning würden künftig Kunden in drei Provinzen im Nordosten Chinas sowie in der östlichen Zentralmongolei beliefert.

Sika produziere an dem Standort eine "umfassende" Produktpalette, darunter Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen, so das Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué. Das neue Werk verfüge zudem über Büros und Labore sowie über Lager- und Logistikeinrichtungen. Aktuell betreibe Sika 34 Fertigungsstätten in China.

ra/ys

Baar (awp)