Sika baut Mörtelproduktion in Indonesien deutlich aus

Baar (awp) - Der Bauchemiespezialist Sika investiert in die Mörtel-Produktion in Indonesien. Der Konzern hat die Produktionskapazitäten des Werks in Bekasi, der grössten Sika-Fabrik in Indonesien, mehr als verdoppelt.

Die 2019 eröffnete und nun erweiterte Fabrik nahe der Hauptstadt Jakarta verfügt laut den Angaben über modernste Produktionslinien und erhöhte Lagerkapazitäten. Sie diene überdies als Vertriebszentrum im Land, teilte Sika am Dienstag mit.

Die Fabrik sei auf die Herstellung von Mörtelprodukten wie Fliesenkleber und Vergussmörtel sowie auf Systemlösungen für Wände und Fassaden spezialisiert. Mit dieser Ausweitung und dem verstärkten Vertriebsnetz sei Sika in der Lage, die steigende Nachfrage seitens Infrastruktur-, Wohnbau- und gewerblichen Projekten im Land mit der vierthöchsten Bevölkerungszahl weltweit zu decken, heisst es weiter. Das Land gehört zudem zu den fünf grössten Fliesenmärkten der Welt.

Derzeit beschäftigt Sika in Indonesien mehr als 600 Mitarbeitende in vier Mörtelwerken.

pre/rw