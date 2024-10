Sika-Aktien knapp gehalten - Zahlen mit Licht und Schatten

Zürich (awp) - Die Aktien von Sika können am Freitag - entgegen den vorbörslichen Notierungen - nicht an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen. Der Bauchemiehersteller hatte die Erwartungen der Analysten an die Neunmonatszahlen nicht ganz erfüllt, was zu Verkäufen führt.

Gegen 09.23 Uhr notieren Sika Namen 0,2 Prozent tiefer bei 247,40 Franken. Der Swiss Market Index büsst zeitgleich 0,07 Prozent ein.

Er habe den starken vorbörslichen Kursgewinnen ohnehin nicht so recht über den Weg getraut, sagte ein Händler. Die Valoren hatten zuletzt eine deutliche Kurskorrektur mitgemacht, ausgelöst von der deutlich eingetrübten Baukonjunktur sowie einer Verkaufsempfehlung der Bank of America.

Die Bestätigung der diesjährigen Finanzziele durch Sika sei ermutigend, mehr denn aber auch nicht, sagte der Händler. Das lasse ein starkes letztes Jahresviertel bei Sika erwarten, meint Alexander Koller von der Bank Vontobel.

ZKB-Experte Philipp Gamper macht derweil das US-Infrastrukturgeschäft sowie den Geschäftsgang im Nahen Osten, Afrika und Südostasien als "Highlights" aus. Wo Licht ist, gibt es aber auch Schatten: Das Infrastrukturgeschäft in China und das Automotivegeschäft in Europa seien ausgesprochen schwach geblieben.

Positiv aufgenommen wird in Börsenkreisen die von Sika gemeldete Belebung des organischen Wachstums. Wuchs Sika von Januar bis März aus eigener Kraft lediglich um 0,2 Prozent, verbesserte sich die Rate im Sommerquartal auf 1,7 Prozent. Damit habe Sika erneut Marktanteile gewonnen.

