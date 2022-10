Sika-Aktien am Kapitalmarkttag stark gesucht

Zürich (awp) - Die Aktien von Sika gehören am Kapitalmarkttag im frühen Handel zu den grössten Gewinnern im SMI. Das Unternehmen hat seine Guidance für das Gesamtjahr erhöht. Das gefällt den Marktteilnehmern.

Sika gewinnen um 9.30 Uhr 4,1 Prozent auf 6,588 Franken und bekleiden damit den zweiten Platz unter den Blue Chips. Auch der Gesamtmarkt gemessen am SMI zeigt sich von seiner freundlichen Seite und gewinnt 1,37 Prozent.

Sika stellt neu ein Umsatzwachstum von über 15 Prozent in Aussicht und eine überproportionale EBIT-Steigerung. Bisher war ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von deutlich mehr als 10 Prozent erwartet worden.

"Unserer Ansicht nach ist es positiv, dass Sika den Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2002 erhöht und weiterhin eine überproportionale EBIT-Steigerung anstrebt", kommentiert der Vontobel-Analyst Bernd Pomrehn die neuen Ziele. Dies insbesondere in einer Zeit, in der viele Investoren über die Dynamik in der Bauindustrie besorgt seien.

Kollege Philipp Gamper von der ZKB beurteilt den Ausblick für das Gesamtjahr von Sika hingegen als "immer noch konservativ". Ähnlich sehen das auch die zuständigen Analysten der UBS. Sie hatten bereits mit einem Umsatzwachstum von 16,4 Prozent gerechnet. Bei dem H1-Wachstum von 19,5 Prozent erfordere die Erreichung des Ziels im zweiten Halbjahr noch ein Wachstum von 11 Prozent. Die Prognose sei also "nicht übermässig anspruchsvoll".

Auch zum geplanten Verkauf von MBCC gab Sika ein Update. So sei die Zustimmung der Behörden in den meisten Ländern bereits erfolgt und der Prozess zur Suche eines Käufers sei eingeleitet. Er erwarte, dass das US-Admixtures Geschäft von MBCC mit einem Umsatz von rund 400 Millionen Franken für rund 1,0 Milliarden Franken verkauft werde, so Gamper.

Im Laufe des Tages dürften weiter Nachrichten zu Sika folgen. Der Kapitalmarkttag steht unter dem Motto "Der Weg zu Netto-Null".

tv/kw