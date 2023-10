Sika-Aktie volatil: Sika schraubt EBITDA-Margen-Ziel hoch - Organisatorische Neuaufstellung

Mit der am Dienstag präsentierten neuen "Strategie 2028" legen die Innerschweizer die eigene Messlatte noch einmal etwas höher.

Neu peilt das Unternehmen in den kommenden Jahren jeweils eine EBITDA-Marge von 20 bis 23 Prozent an. Im Jahr 2022 kam Sika auf einen Wert von 18,7 Prozent. In Rahmen der "Strategie 2023" hatte die Vorgabe noch auf 15 bis 18 Prozent gelautet - allerdings für den Betriebsgewinn auf Stufe EBIT.

Um den Stellenwert von Firmenübernahmen zu unterstreichen, in den letzten Jahren wurden zwei milliardenschwere Akquisitionen getätigt, sei Sika in der neuen Strategie zum EBITDA als wichtigster Indikator übergegangen, hiess es dazu. Damit könnten Verzerrungen aufgrund der Amortisation immaterieller Vermögenswerte ausgeschlossen werden.

Und bis 2028 will Sika in Lokalwährungen jährlich um 6 bis 9 Prozent wachsen, verglichen mit der früheren Vorgabe von 6 bis 8 Prozent. Ausserdem meldet das Unternehmen für die ersten acht Monate des laufenden Jahres ein Wachstum von 12,2 Prozent in Lokalwährungen.

Ferner hält Sika am Ziel fest, einen operativen freien Geldfluss von mehr als 10 Prozent des Nettoumsatzes zu erwirtschaften. Und Sika strebe weiterhin einen Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) von 20 bis 25 Prozent an.

Sika stellt Bereiche Automotive und Industry organisatorisch neu auf

Gleichzeitig mit der neuen Strategie "Beyond the Expected" hat der Bauchemiehersteller Sika einige organisatorische Veränderungen vorgenommen. Damit richte man die Organisation des Unternehmens auf die neue Strategie aus.

So werden die Region "Global Business" und der Zielmarkt "Industry" ab Anfang 2024 zusammengefasst, erklärte Sika am Dienstag in einem Communiqué. Und in jeder geografischen Region werde ein eigener Bereich "Automotive & Industry" gebildet.

Mit diesem Schritt reagiere Sika auf das dynamische Umfeld, das zunehmend von Lösungen für E-Mobilität und erneuerbare Energien geprägt sei.

Bereits vor zwei Wochen hatte Sika eine Rotation der Verantwortlichkeiten in der Konzernleitung angekündigt. Die vier Manager der Regionen Americas, EMEA und Asien/Pazifik sowie des Bereichs Construction rücken einen Stuhl nach rechts.

Nachdem die Sika-Aktie anfänglich tiefer tendierte, drehte sie dann ins Plus. Aktuell steht noch ein kleiner Gewinn von 0,04 Prozent auf 230,10 Franken an der Tafel an der SIX.

ra/rw

Baar (awp)