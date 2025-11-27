Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’840 0.1%  SPI 17’624 0.1%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’805 0.3%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’662 0.1%  Gold 4’156 -0.2%  Bitcoin 73’106 0.5%  Dollar 0.8056 0.2%  Öl 63.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539
Top News
Krypto-Rücksetzer genutzt: Darum stockt Cathie Woods ARK Invest jetzt kräftig auf
Sika-Aktie stabil: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu verlieren: US-Pentagon warnt vor militärischen Verflechtungen
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren
Suche...
Plus500 Depot
Investorentag 27.11.2025 14:29:00

Sika-Aktie stabil: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028

Sika-Aktie stabil: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028

Sika hat am Donnerstag im Vorfeld eines Investorentags die Strategie und Wachstumsziele für 2028 bestätigt.

Mit dem Investitions- und Effizienzprogramm "Fast Forward" will sich der Bauzulieferer fit für die Zukunft machen.

Sika befinde sich im Übergang zu zunehmend digitalisierten Prozessen und zur Elektrifizierung, heisst es in der Mitteilung zu dem später am Tag stattfindenden Investorenanlass. Man sei optimal positioniert, um von diesem globalen strukturellen Trend zu profitieren. Gleichzeitig richte man die Organisation an den Marktchancen aus.

Wie bereits Ende Oktober bekannt gegeben, sieht das Massnahmenprogramm "Fast Forward" Investitionen von 120 bis 150 Millionen Franken vor für die digitale Transformation. Diese sollen ab 2028 jährliche Einsparungen in Höhe von 150 bis 200 Millionen Franken bringen. Rund 80 Millionen Franken dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 wirksam werden.

Daneben seien strukturelle Anpassungen in China vorgesehen. Für diese werden dieses Jahr einmalige Kosten von 80 bis 100 Millionen Franken verbucht. Das Land bleibe ein zentraler Wachstumsmarkt, heisst es.

Die zuletzt leicht angepassen Finanzziele werden in der Mitteilung ebenfalls bestätigt. Ende Oktober hatte Sika seine mittelfristigen Prognose gesenkt, weil die vom Bauzulieferer bearbeiteten Märkte deutlich an Dynamik eingebüsst haben. Neu rechnet der Konzern bis 2028 noch mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent in Lokalwährungen nach zuvor 6 bis 9 Prozent.

Die Sika-Aktie verliert an der SIX zeitweise minimale 0,05 Prozent auf 157,92 CHF.

Baar (awp)

Weitere Links:

Sika-Aktie etwas stärker: Übernahme in Dänemark

Bildquelle: Sika AG
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:05 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
10:20 UBS Logo UBS KeyInvest: Guru-Investoren – Helden der Wall Street/UniCredit – Ehrgeizige Pläne
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
25.11.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Bank of America Corp, American Express Co, Chevron Corp, Coca-Cola Co, Apple Inc
25.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Novartis, Roche
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’364.82 19.14 QIUBSU
Short 13’609.90 13.94 BE6SJU
Short 14’126.22 8.90 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’839.67 27.11.2025 14:32:31
Long 12’272.86 19.14 SRZBNU
Long 12’009.30 13.79 SRKBVU
Long 11’501.40 8.94 S4TBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. höhere Einstufung: Jetzt Buy
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu verlieren: US-Pentagon warnt vor militärischen Verflechtungen
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SMI und DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen legen schliesslich zu -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Adecco-Aktie in Rot: Konzern setzt auf KI-Plattformen und bestätigt langfristige Margenziele

Top-Rankings

3. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert
Einblicke ins Portfolio
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Die 20 grössten Banken Europas
Das sind die 20 grössten Banken Europas.
Bildquelle: Markus Pfaff / Shutterstock.com
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ih ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:42 Aktien Frankfurt: Dax gönnt sich Atempause nach Erholungsrally
14:30 ROUNDUP: dm-Chef und Europa-Park-Gründer: kritischer Dialog mit AfD
14:29 ROUNDUP/Preise und Transparenz: So essen die Deutschen
14:24 Europas höchster Militär: EU-Rüstung muss zusammenarbeiten
14:19 Gesundheitsministerin Warken sagt Milliarden-Spardruck voraus
14:18 BayWa-Aktie steigt deutlich: BayWa plant Abbau von Schulden
14:12 AfD-Debatte: Auch Fritz Kola verlässt Verband
14:03 Weltartenkonferenz: EU-Antrag für mehr Aal-Schutz abgelehnt
13:53 ROUNDUP/Steinmeier: Europa muss Potenzial als Wirtschaftsmacht nutzen
13:53 Deutsche achten beim Einkauf auf Preise und Transparenz