Sika-Aktie stabil: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028

Mit dem Investitions- und Effizienzprogramm "Fast Forward" will sich der Bauzulieferer fit für die Zukunft machen.

Sika befinde sich im Übergang zu zunehmend digitalisierten Prozessen und zur Elektrifizierung, heisst es in der Mitteilung zu dem später am Tag stattfindenden Investorenanlass. Man sei optimal positioniert, um von diesem globalen strukturellen Trend zu profitieren. Gleichzeitig richte man die Organisation an den Marktchancen aus.

Wie bereits Ende Oktober bekannt gegeben, sieht das Massnahmenprogramm "Fast Forward" Investitionen von 120 bis 150 Millionen Franken vor für die digitale Transformation. Diese sollen ab 2028 jährliche Einsparungen in Höhe von 150 bis 200 Millionen Franken bringen. Rund 80 Millionen Franken dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 wirksam werden.

Daneben seien strukturelle Anpassungen in China vorgesehen. Für diese werden dieses Jahr einmalige Kosten von 80 bis 100 Millionen Franken verbucht. Das Land bleibe ein zentraler Wachstumsmarkt, heisst es.

Die zuletzt leicht angepassen Finanzziele werden in der Mitteilung ebenfalls bestätigt. Ende Oktober hatte Sika seine mittelfristigen Prognose gesenkt, weil die vom Bauzulieferer bearbeiteten Märkte deutlich an Dynamik eingebüsst haben. Neu rechnet der Konzern bis 2028 noch mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent in Lokalwährungen nach zuvor 6 bis 9 Prozent.

Die Sika-Aktie verliert an der SIX zeitweise minimale 0,05 Prozent auf 157,92 CHF.

Baar (awp)