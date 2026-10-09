Sika-Aktie: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich

Azpects stellt polymere Pflasterfugenmörtel und ergänzende Produkte für Terrassen, Wege und Einfahrten her.

Mit der Übernahme will das Unternehmen Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen und seine Vertriebskanäle in Grossbritannien erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem erwartet Sika Vorteile in Produktion und Logistik.

Angaben zum Kaufpreis machte Sika nicht.

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Baar (awp)