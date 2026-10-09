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Übernahme 09.10.2026 07:30:37

Sika-Aktie: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich

Sika-Aktie: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich

Der Bauchemiekonzern Sika übernimmt die britische Azpects Group und baut damit sein Geschäft im Landschaftsbau aus.

Azpects stellt polymere Pflasterfugenmörtel und ergänzende Produkte für Terrassen, Wege und Einfahrten her.

Mit der Übernahme will das Unternehmen Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen und seine Vertriebskanäle in Grossbritannien erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem erwartet Sika Vorteile in Produktion und Logistik.

Angaben zum Kaufpreis machte Sika nicht.

awp-robot/ls/

Baar (awp)

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’255.61 19.59 S3B1TU
Short 14’541.27 13.95 S6BWWU
Short 15’080.85 9.00 SQBAIU
SMI-Kurs: 13’784.31 09.10.2026 09:18:40
Long 13’119.67 19.45 S5BOUU
Long 12’828.12 13.95 S6DBXU
Long 12’280.80 9.00 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Sika AG 174.00 1.84% Sika AG

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