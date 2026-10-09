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09.10.2026 07:30:37
Sika-Aktie: Schweizer Konzern kauft Azpects im Vereinigten Königreich
Der Bauchemiekonzern Sika übernimmt die britische Azpects Group und baut damit sein Geschäft im Landschaftsbau aus.
Mit der Übernahme will das Unternehmen Cross-Selling-Möglichkeiten nutzen und seine Vertriebskanäle in Grossbritannien erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Zudem erwartet Sika Vorteile in Produktion und Logistik.
Angaben zum Kaufpreis machte Sika nicht.
awp-robot/ls/
Baar (awp)
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