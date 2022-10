Sika-Aktie sackt dennoch deutlich ab: Sika mit neuem Rekord bei Umsatz und Gewinn

Sowohl Umsatz als auch Gewinn erreichten neue Rekordwerte. Die hohen Preise für Rohmaterialien konnten zum grössten Teil aufgefangen werden.

Der Umsatz kletterte nach neun Monaten um beinahe 17 Prozent auf 8,0 Milliarden Franken, wie Sika am Freitag mitteilte. Der Akquisitionseffekt betrug dabei 3,4 Prozent. Für die Berichtsperiode ergab dies unter Berücksichtigung des negativen Währungseffekts ein organisches Wachstum von 15,1 Prozent.

Damit hat sich allerdings das Wachstumstempo im dritten Quartal etwas verlangsamt. Denn nach sechs Monaten betrug der Vorsprung auf den Vorjahresumsatz noch 18 Prozent.

Dennoch zeigte sich CEO Thomas Hasler mit dem Erreichten zufrieden: "In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres haben wir unter den anhaltenden herausfordernden Rahmenbedingungen überzeugende Geschäftsergebnisse erzielt", wird er in der Mitteilung zitiert.

Alle Regionen wachsen zweistellig

Geografisch gesehen zogen die Verkäufe in allen Regionen von Sika organisch im zweistelligen Bereich an. In der mit einem Umsatzanteil von rund 40 Prozent wichtigsten Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) wuchs das Unternehmen um gut 11 Prozent noch am geringsten.

Hier war das Distributionsgeschäft mit dem Produktvertrieb über Baumärkte, Baustofffachhändler und Online Plattformen in den letzten beiden Quartalen gar rückläufig, ebenso das Projektgeschäft. Letzteres zeigte sich indes dank Konjunkturförderprogrammen und neue Investitionen in den Energiebereich robuster. Ein starkes Wachstum ergab sich hingegen erneut in Afrika und im nahen Osten.

Das robuste Wachstum schlug sich auch in einem erneut höheren Gewinn nieder. Die stark gestiegenen Kosten für Rohmaterialien liessen zwar die Bruttomarge auf knapp unter 50 Prozent abrutschen. Dank der höheren Volumen, Preiserhöhungen und Effizienzsteigerungen kletterte der Betriebsgewinn (EBIT) dennoch um knapp 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,23 Milliarden Franken, während die entsprechende Marge stabil bei 15,4 Prozent verblieb.

Im Betriebsgewinn enthalten ist der Gewinn aus dem Verkauf des europäischen Geschäfts für Industrieabdichtungen von 168 Millionen sowie Kosten für die geplante Akquisition von MBCC von rund 39 Millionen Franken.

Der Reingewinn verbesserte sich gleichzeitig um knapp 16 Prozent auf 885,9 Millionen Franken. Damit hat Sika die Erwartungen der Analysten auf Ebene Umsatz ziemlich genau getroffen, auf Gewinnebene hingegen knapp verfehlt.

Prognosen bestätigt

Die erst Anfang Oktober am Kapitalmarkttag erhöhten Prognosen für das Wachstum im Gesamtjahr 2022 werden bestätigt. So wird mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von mehr als 15 Prozent sowie einer überproportionale EBIT-Steigerung gerechnet. Erstmals soll damit der Umsatz im Gesamtjahr die Schwelle von 10 Milliarden übertreffen.

Das Unternehmen bestätigte gleichzeitig die mittelfristigen Ziele der "Strategie 2023". Gemäss dieser soll der Umsatz jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen und die EBIT-Marge im Bereich von 15 bis 18 Prozent liegen.

Sika-Aktien nach durchwachsenen Neunmonatszahlen unter Druck

Mit den am Morgen vorgelegten Zahlen zum Geschäftsgang in den ersten neun Monaten hat Sika zwar die Umsatzerwartungen erfüllt, etwas dahinter zurück blieben dagegen die Gewinnziffern. Der Einfluss der höheren Rohstoffpreise fiel dabei stärker ins Gewicht als gedacht.

Insgesamt lässt sich das Ergebnis von Sika sehen und wird in Analystenkreisen auch nicht stark kritisiert. Nach dem Aufschwung der Aktie im Anschluss an den Investorentag von Anfang Oktober hätte es für weitere Avancen aber wohl eine positive Überraschung gebraucht, welche nun ausgeblieben ist.

Bis Handelsende büssten Sika-Aktien an der SIX 5,13 Prozent auf 211,00 Franken ein, das Tagestief lag gar bei 207,90 Franken.

Der Gruppenumsatz bewegt sich nach neun Monaten zwar mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Mit 15,1 Prozent fällt das organische Wachstum allerdings etwas tiefer als erhofft aus. Diese Beobachtung zieht sich über mehrere Regionen hinweg - von Europa über Amerika bis hin zu Asien/Pazifik.

Auch auf den Stufen EBIT und Reingewinn nach Minderheiten wird das Ergebnis den Erwartungen nicht ganz gerecht. Dabei werden selbst die pessimistischsten Analystenschätzungen knapp verfehlt. Die Jahresvorgaben bleiben hingegen erwartungsgemäss dieselben, wurden diese doch erst kürzlich anlässlich des diesjährigen Investorentages angehoben.

Beim Broker Stifel wird das Umsatzwachstum als solide eingestuft. Der Rückgang der Bruttomarge wegen der höheren Rohstoffpreise sei aber eine Belastung, heisst es dort in einem Kommentar. Ähnlich sieht dies Baader Helvea. Das Institut weist zudem darauf hin, dass das Resultat nach den optimistischen Aussagen des Managements rund um den Investorentag leicht enttäuschen könnte, was sich nun bewahrheitet. An der grundsätzlich zuversichtlichen Einschätzung hinsichtlich der Aktien ändere sich dadurch aber nichts, so Baader Helvea.

Aus Sicht der UBS sollten die beibehaltenen Jahresvorgaben die Wogen etwas glätten. Die Grossbank rechnete vor Börsenöffnung lediglich mit einer leicht negativen, wenn nicht sogar mit einer neutralen Reaktion.

Die Valoren von Sika lagen in den letzten Wochen über weite Strecken gut im Markt. Impulse gingen dabei unter anderem vom Investorentag aus, anlässlich dessen der Bauchemiehersteller überraschend seine Vorgaben für das ganze Jahr erhöhte. Alleine an diesem Tag gingen die Aktien um 6 Prozent höher aus dem Handel.

Beobachtern zufolge dürften genau diese Vorschusslorbeeren nun zu einem Problem für die Papiere geworden sein, genauso wie rückblickend wohl etwas zu hoch angesetzten Erwartungen.

cf/tv

Baar (awp)