Sika Aktie News: Sika am Montagvormittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 193,10 CHF zeigte sich die Sika-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'404 Punkten steht. Die Sika-Aktie legte bis auf 193,25 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 191,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,65 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'879 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Mit Abgaben von 37,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Sika Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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