Sika Aktie News: Sika tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 192,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'289 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 191,30 CHF. Bei 191,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 62'095 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 2,54 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 37,55 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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