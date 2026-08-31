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31.08.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika gewinnt am Montagmittag an Boden

Sika Aktie News: Sika gewinnt am Montagmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 193,35 CHF.

Sika
193.23 CHF 0.09%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Bei 194,00 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 191,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 29'156 Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,20 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Abschläge von 37,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,48 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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