Sika Aktie News: Sika tendiert tiefer

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.2 Prozent auf 381.00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'902 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 380.10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 380.10 CHF. Zuletzt wechselten 87'701 Sika-Aktien den Besitzer.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 8.15 CHF je Aktie aus.

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

Credit Suisse unter Beschuss

Euro steigt bis knapp unter 1,30 Dollar

Redaktion finanzen.net