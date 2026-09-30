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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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30.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika zieht am Mittwochvormittag an

Sika Aktie News: Sika zieht am Mittwochvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sika. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 187,00 CHF zu.

Sika
186.71 CHF 0.37%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Die Sika-Aktie legte bis auf 187,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 186,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'692 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 35,64 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. In Sachen EPS wurden 0,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sika 0,58 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,49 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 9.2675 17.12.2027 151874516
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
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Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’936.45 30.09.2026 11:02:39
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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