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30.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Sika gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Sika konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 186,80 CHF.

Sika
180.74 CHF -2.75%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 186,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Die Sika-Aktie legte bis auf 187,55 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 186,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 101'847 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 35,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,87 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,49 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’632.77 01.10.2026 10:20:38
Long 13’296.17 19.34 S1BR8U
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sika AG 179.70 -2.34% Sika AG

Sika am 30.09.2026

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