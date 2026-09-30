Sika Aktie News: Sika am Mittwochmittag mit Aufschlag

Das Papier von Sika konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 185,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sika-Aktie bisher bei 187,30 CHF. Bei 186,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 57'076 Sika-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). 6,49 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,14 Prozent.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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