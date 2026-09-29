Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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29.09.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika verliert am Dienstagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 184,80 CHF ab.
Die Sika-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 184,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'955 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Sika-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 184,55 CHF aus. Bei 185,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 9'580 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 6,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,35 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 53,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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