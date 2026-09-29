Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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29.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika schiebt sich am Mittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 187,10 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 187,10 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'020 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 187,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50'578 Sika-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,61 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 55,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,49 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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