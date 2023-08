Sika Aktie News: Sika verteuert sich am Mittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'070 Punkten liegt. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 244,50 CHF. Bei 243,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 48'419 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 280,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 14,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 190,10 CHF. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 22,09 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 18.04.2023. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 2'398,20 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2'398,20 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Sika am 20.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,55 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch