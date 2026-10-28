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28.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sika. Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 174,85 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 174,85 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'523 Punkten liegt. Die Sika-Aktie sank bis auf 174,30 CHF. Mit einem Wert von 174,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'597 Sika-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 31,17 Prozent wieder erreichen.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,43 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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