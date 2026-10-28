Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 174,85 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'523 Punkten liegt. Die Sika-Aktie sank bis auf 174,30 CHF. Mit einem Wert von 174,85 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'597 Sika-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 31,17 Prozent wieder erreichen.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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