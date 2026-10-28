Sika Aktie News: Sika am Mittag mit negativen Vorzeichen

Der Sika-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 174,95 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'496 Punkten steht. Die Sika-Aktie sank bis auf 174,30 CHF. Bei 174,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 54'996 Sika-Aktien.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 45,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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