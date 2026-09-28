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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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28.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Sika Aktie News: Sika am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Sika. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 185,05 CHF zu.

Sika
184.82 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 09:28 Uhr 1,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'069 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 185,05 CHF. Bei 181,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 9'879 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 6,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit Abgaben von 34,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,49 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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