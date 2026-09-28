Sika Aktie News: Sika macht am Nachmittag Boden gut

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 186,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sika-Aktie bei 186,85 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,70 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 114'263 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,92 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 35,49 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,49 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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