Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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28.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Montagmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Sika. Zuletzt wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 185,10 CHF nach oben.
Die Sika-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 185,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'975 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Sika-Aktie bei 185,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 181,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 57'878 Sika-Aktien.
Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 6,75 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 53,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,49 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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