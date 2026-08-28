Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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28.08.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
Die Aktie von Sika gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 192,55 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 192,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'433 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 192,95 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 192,30 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 16'211 Aktien.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 2,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 59,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,87 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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