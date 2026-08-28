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28.08.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Sika Aktie News: Sika schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Sika gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 193,40 CHF.

Sika
193.06 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 193,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'406 Punkten liegt. Bei 194,35 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 192,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'370 Sika-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 2,17 Prozent wieder erreichen. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,77 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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