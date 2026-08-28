Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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28.08.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Mittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Sika. Das Papier von Sika konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 193,15 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'410 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sika-Aktie bei 193,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 192,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47'152 Sika-Aktien.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 60,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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