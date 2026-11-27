Im SIX SX-Handel kam die Sika-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 189,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'859 Punkten tendiert. Die Sika-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 190,45 CHF aus. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,45 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,60 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 7'955 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 36,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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