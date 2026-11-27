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27.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Sika gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 191,45 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 191,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'888 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 191,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 189,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 63'671 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,14 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,87 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,43 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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