Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag tiefer

Um 09:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 174,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'549 Punkten notiert. Die Sika-Aktie sank bis auf 174,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 175,00 CHF. Bisher wurden heute 18'643 Sika-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,53 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 30,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,87 CHF. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,44 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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