Sika Aktie News: Sika verbilligt sich am Nachmittag

Die Sika-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 174,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'596 Punkten notiert. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 173,30 CHF. Bei 175,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 160'278 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 12,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 31,21 Prozent Luft nach unten.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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