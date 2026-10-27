|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Zuletzt fiel die Sika-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 174,95 CHF ab.
Die Sika-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 174,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'596 Punkten notiert. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 173,30 CHF. Bei 175,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 160'278 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 12,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 31,21 Prozent Luft nach unten.
Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
16:29
|Sika Aktie News: Sika verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:29
|Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI schliesst höher -- DAX schlussendlich in Grün -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte Gewinne verzeichnen, während der deutsche Leitindex zulegte. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.