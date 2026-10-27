|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Mit einem Wert von 176,30 CHF bewegte sich die Sika-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Sika-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 176,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'591 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 177,20 CHF. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 173,30 CHF. Bei 175,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 78'615 Sika-Aktien.
Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). 12,08 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
12:29
|Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Montagshandel in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: SMI notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Sika Aktie News: Sika tendiert am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Börse Zürich in Grün: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.