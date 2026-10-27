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27.10.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Mit einem Wert von 176,30 CHF bewegte sich die Sika-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Sika
176.26 CHF -0.11%
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Die Sika-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 176,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'591 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 177,20 CHF. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 173,30 CHF. Bei 175,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 78'615 Sika-Aktien.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). 12,08 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’063.79 8.97 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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