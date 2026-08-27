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27.08.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Sika Aktie News: Sika am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 191,90 CHF ab.

Sika
191.44 CHF -0.95%
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Die Sika-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 191,90 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'434 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Sika-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 190,85 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'630 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,97 Prozent. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 37,29 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,48 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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