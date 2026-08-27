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27.08.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika fällt am Mittag

Sika Aktie News: Sika fällt am Mittag

Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 191,70 CHF.

Sika
190.80 CHF -1.28%
Kaufen Verkaufen

Die Sika-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 191,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'440 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 190,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 41'771 Sika-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. 3,08 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 59,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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