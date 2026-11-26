Um 09:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 187,95 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 189,50 CHF zu. Bei 189,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'362 Sika-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Gewinne von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 56,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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